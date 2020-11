Vaccin contre le Covid-19 : les étapes à venir

L'annonce du laboratoire est prometteuse, mais les vaccinations ne commenceront pas avant 2021. Le vaccin doit d'abord être homologué et sa mise sur le marché validée. Si les autorités de régulation acceptent d'avoir un "fast track" ou un accès rapide au marché, il devrait arriver dans six mois. Ce serait du jamais vu, car il faut en moyenne dix ans pour trouver un vaccin. Par ailleurs, c'est la Haute Autorité de Santé qui détermine les candidats prioritaires à la vaccination dans l'Hexagone. En juillet, elle avait déjà annoncé quelles populations bénéficieraient des premiers vaccins. Très probablement, il s'agira des soignants et des personnes les plus à risque de faire des formes graves. Pour ce qui est des autres vaccins, on en compte aujourd'hui 54 qui sont en essai clinique, dont 10 en phase 3, la plus avancée. Certains laboratoires affirment être en mesure de vacciner dès la fin de ce mois de novembre. Cependant, il leur manque la validation de leur autorité du médicament. En France, les chercheurs avancent aussi, mais aucun vaccin n'a encore atteint la phase 3.