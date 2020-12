Vaccin contre le Covid-19 : pourquoi la France est-elle à la traîne de l’Angleterre ?

Jamais l'autorisation d'un vaccin n'aura été si rapide. Alors que la France et ses partenaires européens attendent encore le feu vert de l'Agence européenne du médicament, les autorités sanitaires anglaises ont pris tout le monde de court. "Ce vaccin a été approuvé parce que des tests stricts ont été effectués et respectés. Et tout le monde peut être absolument sûr qu'aucun détail n'a été négligé", précise June Raine, directrice de l'Agence de réglementation des médicaments (MHRA). Tous les pays ont pourtant pris la ligne de départ en même temps, fin juillet, avec le début des essais sur des milliers de volontaires du vaccin de Pfizer. Le 6 octobre, toutes les agences du médicament ont commencé l'examen du dossier. Et elles ont toutes reçu, le 9 novembre, les premières données sur l'efficacité du vaccin. Alors, comment expliquer le feu vert des Britanniques dès aujourd'hui, alors que la France et l'Europe se prononceront au plus tard le 29 décembre ? La première réponse est technique. "C'est vrai qu'il y a différentes procédures. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni ont opté pour des autorisations d'urgence. Nous, pour l'Union européenne, nous avons préféré une approche plus conventionnelle, car c'est une procédure éprouvée", explique Jens Spahn, ministre de la Santé allemand. La deuxième explication est plus politique. Avec un Royaume-Uni fraichement séparé de l'Union européenne, depuis le Brexit. "Pour être dégagé d'une forme de bureaucratie de l'Union européenne qui avait été tant décriée notamment par les Anglais au moment du vote du Brexit, finalement, porte ses fruits très concrètement parce qu'elle permet à l'Angleterre de démarrer la campagne de vaccination plus tôt que les Européens", souligne Frédéric Bizard, économiste de la santé. Mais les Britanniques prennent-ils un risque supplémentaire en validant une procédure qui prend normalement deux à quatre ans ? En France, les premières injections pourraient commencer en janvier dans les maisons de retraite. Pour une vaccination plus large, il faudra attendre le printemps. D'ici là, d'autres vaccins auront sans doute été autorisés.