Vaccin contre le Covid-19 : une entreprise normande produira des millions de doses

Des salariés fiers et confiants en l'avenir, sous le saut de la confidence, ils ont appris la nouvelle depuis ce mercredi, leur laboratoire Delpharm et son site de Rémy-sur-Avre vont fabriquer le vaccin Pfizer contre le Covid-19. Après avoir répondu à un appel d'offres, le site a été choisi pour son expertise dans la fabrication des médicaments. Les 240 salariés seront chargés de conditionner la matière première du vaccin. Mais, pour conserver à moins 70 degrés, il faudrait s'équiper notamment de frigos spécifiques. Les dirigeants envisagent donc un investissement de 18 millions d'euros et un financement de l'Etat. Ce qui leur permettra d'augmenter leur capacité de production, mais aussi d'embaucher une cinquantaine de salariés. C'est une aubaine pour un site jadis fragilisé. "Il y a deux ans, on se posait la question de savoir si ça allait survivre ici ", nous confie le maire de Saint-Rémy-sur-Avre, Patrick Reihl. Dans un climat économique morose, l'annonce a provoqué un souffle d'optimisme parmi les 4 000 habitants du village. Sur ce site, les premières doses du vaccin tant espéré devraient être produites en avril 2021.