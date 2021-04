Vaccin contre le Covid : à partir de quand est-on vraiment protégé et pour combien de temps ?

Mis à part le vaccin de Johnson & Johnson prévu avec une seule injection, pour tous les autres sérums, la première dose fait chuter drastiquement le risque d'être hospitalisé avec une forme grave. Et il faut attendre quatorze jours après la deuxième dose pour avoir suffisamment d'anticorps et être immunisé. Pour ce qui est de l'abandon des gestes barrières, il ne sera pas pour tout de suite. En effet, selon la professeure Anne-Claude Crémieux, "même vacciné, on peut être porteur du virus". "Pour protéger les autres, il faut continuer à mettre un masque" a-t-elle ajouté par la suite. Ainsi, pour relâcher la garde, il faudra attendre que les personnes fragiles soient toutes vaccinées et que le virus arrête de circuler. Au sujet de la durée de protection de la vaccination, il faut savoir que les anticorps qui nous protègent contre la maladie persistent au moins six mois après une vaccination complète, peut-être même au-delà. Ceci dit, certains laboratoires vont lancer de nouvelles études sur l'opportunité de faire un rappel. Une troisième injection qui se fera entre six et douze mois après la vaccination.