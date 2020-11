Vaccin contre le Covid : comment être sûrs de son efficacité et de son innocuité ?

Pfizer, Moderna, AstraZeneca..... Quel que soit le laboratoire qui obtiendra le premier une autorisation de mise sur le marché, une chose est sûre : le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais il devrait être administré en priorité à 30 millions de personnes, dont les plus à risque et les professionnels de santé. Combien de temps ce vaccin mettra pour à agir ? Les essais cliniques les plus avancés, ceux de Pfizer et Moderna, prévoient une première dose, puis une deuxième trois à quatre semaines plus tard. L'effet des anticorps a été observé une semaine après. "Globalement, on peut être protégé à peu près un mois après le début de la vaccination", explique le Pr Odile Launay. Quelle protection offrira ce vaccin ? On dit qu'un vaccin est efficace lorsqu'il évite la propagation du virus dans l'organisme et le développement de formes graves. Sur ce point, les futur vaccins semblent très efficaces. Mais permettront-ils de ne pas du tout être infecté ? Les gens vaccinés seront-ils contagieux ? "Pour l'instant, on n'a pas de données sur l'efficacité de ces vaccins sur la transmission", poursuit le Pr Odile Launay. Qu'en est-il des effets secondaires ? Quels sont les risques ? Jusqu'ici lors des tests sur des dizaines de milliers de volontaires, les laboratoires n'ont pas détecté d'effets indésirables graves. Dans les mois à venir, les millions de personnes vaccinées feront l'objet d'une surveillance.