Vaccin contre le Covid : sera-t-il obligatoire ?

Faut-il rendre obligatoire le vaccin contre le Covid ? C'est l'une des questions que le gouvernement va devoir trancher. Si légalement, rien ne l'empêche, avant d'être imposé à tous nos concitoyens ou à une population spécifique comme les soignants, le professeur Yves Buisson, épidémiologiste, plaide pour que l'efficacité et la sûreté du vaccin soient prouvées sur le long terme. Les spécialistes souhaitent néanmoins que certaines personnes puissent être vaccinées avant d'autres, alors qui sera prioritaire ? La haute autorité de santé a planché sur une stratégie et émettra des recommandations d'ici quelques semaines. Le gouvernement souhaiterait qu'au moins la moitié de la population soit vaccinée contre le Covid en 2021. C'est un défi et la participation de l'ensemble des professionnels de santé semble indispensable malgré quelques obstacles logistiques. Le stockage des vaccins pourrait aussi être compliqué.