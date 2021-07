Vaccin Covid-19 : ces soignants qui le refusent

Depuis plus d’un an, ils sont en première ligne de l’épidémie. Pourtant, certains soignants hésitent encore à se faire vacciner. C’est le cas de cette infirmière libérale qui souhaite rester anonyme. Elle s’oppose à la vaccination par crainte des effets secondaires. "Ça reste nébuleux. On n’a pas le recul nécessaire. Je suis encore très très frileuse par rapport à ça”, nous confie-t-elle. Elle estime que le respect des gestes barrières est suffisant pour la protéger, elle et ses patients. “On prend toutes les précautions. C’est-à-dire lavages de mains, le masque. Le moindre signe, on vérifie. On est en contact avec les laboratoires, on se teste continuellement, on a nos tests antigéniques. Je veux dire, on est peut-être la population qui fait le plus attention”, ajoute l’infirmière. Et elle n’est pas la seule. D’après une enquête nationale menée en mai, seuls 72% des médecins ont reçu une première dose. C’est encore moins pour les autres catégories de soignants. Des professionnels de santé réticents aux vaccins qui partagent leurs doutes sur les réseaux sociaux. Tous disent leur refus de voir la vaccination devenir obligatoire. Pour lutter contre un nouveau sursaut de l'épidémie, le gouvernement réfléchit à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Pour cela, il faudra un texte de loi.