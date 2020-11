Vaccin : quelle est la stratégie de la France ?

L'Union européenne a annoncé aujourd'hui avoir commandé 160 millions de doses au laboratoire américain Moderna. Il s'agit du sixième accord signé par l'Europe. A-t-on une idée de la date à laquelle les doses de vaccin arriveront dans nos hôpitaux, chez les généralistes ou les pharmaciens ? Avec quelle garantie d'efficacité et d'innocuité ? Alors que la plupart des pays élabore leur stratégie vaccinale, Emmanuel Macron a précisé ce mardi soir que les premières vaccinations démarreraient fin décembre, début janvier et que les approvisionnements ont été sécurisés. Avec ses voisins européens, la France a déjà passé commande à six laboratoires : 1,5 milliard de doses dont 15% seront dédiées aux Français. Avant de vacciner, les firmes pharmaceutiques devront valider leurs essais cliniques, recevoir le feu vert des agences du médicament. En France, la Haute Autorité de santé doit aussi se prononcer. D'ailleurs pour garantir toute transparence, le chef de l'État a annoncé la création d'un comité scientifique et d'un collectif de citoyens. Y aura-t-il une ou deux injections ? Pourra-t-on se faire vacciner chez son médecin, son pharmacien ou dans de grands centres ? Toutes ces questions ne sont pas tranchées. Dans un premier temps, les vaccins seront réservés aux professionnels de santé et ax personnes vulnérables, soit 30 millions de Français.