Vaccination anti-Covid : comment convaincre les plus réticents ?

Un coup de téléphone, et un médecin ou un infirmier se déplace à domicile. Pour les 500 000 Français de plus de 80 ans non vaccinés, le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert : le 0 800 730 957. Il est destiné aux Français les plus isolés qui ne peuvent pas se déplacer. Puis, il y a ceux qui ne se laissent pas convaincre. 12% des Français éligibles ne sont pas vaccinés. Ce qui représente 6,9 millions de personnes. Un chiffre en légère baisse depuis le déremboursement des tests. Mais ce n'est pas assez. Le rythme de vaccination est beaucoup plus rapide pour la troisième dose. Les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées et leurs proches sont de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous. La plupart des centres vont progressivement fermer à partir de début novembre. Mais ils enregistrent toujours les deux tiers des rendez-vous de rappel. Les Français y ont leurs habitudes. À ce jour, 2,5 millions de Français ont reçu leur troisième injection. Mais on reste loin de l'objectif. 6,5 millions y sont éligibles. L'assurance-maladie les contacte un par un, par mail ou par courrier.