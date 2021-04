Vaccination : avoir reçu ses deux doses, ça change la vie ?

Faire tomber le masque, découvrir les sourires sur le visage... Pour de nombreux Français, cet espoir d'un retour à une vie normale semble aujourd'hui possible grâce à la vaccination. Enlever son masque en privé et à l'intérieur, c'est désormais envisageable selon un cadre très strict défini par le Haut Conseil de la santé publique. Il faut avoir reçu deux injections et se réunir uniquement avec des personnes, elles aussi, entièrement vaccinées. Et même en ayant réuni tous ces critères, il ne faut pas oublier les autres gestes barrières : hygiènes des mains, distanciation, aération et six personnes maximum dans la pièce. À ce jour, 14 millions de Français ont déjà reçu une première dose, mais seulement 6 millions sont totalement vaccinés. La majorité des personnes ayant reçu deux injections ont plus de 75 ans. Mais attention, qui dit vaccin ne dit pas protection totale. C'est pour cela que le port du masque reste recommandé. Il ne faut pas non plus baisser la garde après une première injection. Compter deux semaines pour que les premiers anticorps apparaissent. Et même après la deuxième injection, il faut encore deux semaines supplémentaires pour être considérés comme totalement vacciné.