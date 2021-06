Vaccination : comment convaincre les récalcitrants ?

Dans ce bar parisien, une bière est offerte à tous ceux qui ont déjà reçu une dose de vaccin. Il suffit de présenter son certificat. Une centaine de bières gratuites ont déjà été servies. Cette entreprise, quant à elle, propose des créneaux de vaccination à ses salariés et à leurs conjoints. Mais, rien n'est obligatoire. Et puis, il y a le sur-mesure des courriers envoyés par l'Assurance Maladie pour contacter les plus de 65 ans. Selon le ministère de la Santé, les anciens malades du covid peuvent désormais se faire vacciner deux mois après l'infection au lieu de trois. Comme Alain, près de 130 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la vaccination se fait à domicile. Cette équipe des Hauts-de-Seine vaccine une quinzaine de personnes chaque jour. Ce jeudi, c'est le tour de Renée, 95 ans. "Il peut y avoir des personnes qui ne sortent plus de leur domicile parce qu'ils ont très peur de contracter le virus. Donc, ça peut être aussi des troubles psychiques", explique Nassera Hamza, chargée de mission Santé dans les Hauts-de-Seine. Jusqu'à ce jeudi 17 juin, 18% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu d'injection. Quant au personnel soignant dont la moitié ne serait pas vaccinée, le gouvernement les exhorte à prendre leur responsabilité. Mais, il exclut de rendre la vaccination obligatoire contrairement au Royaume-Uni.