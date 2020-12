Vaccination : comment les Ehpad s'organisent

Une semaine chargée commence pour Audrey Noël, directrice de l'Ehpad "Korian Le Baou" à Marseille (Bouches-du-Rhône). Son établissement compte 77 résidents, informés et consultés un à un sur la vaccination. Parmi eux, Marie-Louise qui a 84 ans, diabétique, et elle n'a aucune hésitation : "Je me dis que j'ai beaucoup de risques si j'attrape le Covid . Donc, vu mon âge, même si on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin, je préfère faire le vaccin que de courir le risque d'attraper le Covid". Nombreux sont ceux qui font confiance au corps médical et se feront vacciner dans deux semaines, comme Marinette, 91 ans. L'Ehpad souhaiterait pouvoir vacciner plus rapidement. Mais est soucieux de respecter chaque étape du protocole. "Le plus long, c'est de recueillir le consentement de toutes ces personnes-là pour qu'on n'ait pas de problème de retard au niveau de la vaccination", précise Nadine Marzo, infirmière à l'Ehpad. La plupart des familles attendent le vaccin pour reprendre une vie normale avec leurs aînés. En attendant l'arrivée des vaccins, l'Ehpad continue à tester ses résidents chaque semaine.