Vaccination : comment les médecins tentent de convaincre les plus réticents

C'est un travail de fourmi. Un à un, le médecin que nous avons rencontré sensibilise ses patients à la vaccination. Au bout du fil, une femme d'une trentaine d'années : "Non j'ai peur. L'autre jour, ils m'ont dit à la deuxième injection le mec, il est mort", déclare-t-elle. Le plus difficile est de contrer les idées reçues. Quelques arguments plus tard, la patiente est rassurée et saute le pas. "Moi, je ne joue pas sur la peur, j'essaie de les convaincre honnêtement, c'est tout leur dire, c'est pour leur bien", confie le Dr Jean-Louis Clouet. Depuis quelques jours, le médecin dispose d'un outil supplémentaire, une liste envoyée par l'assurance-maladie, qui recense ses patients non vaccinés. 500 d'entre eux sont concernés, soit un tiers de sa patientèle à contacter. Pour ceux qui peinent à accéder aux soins ou à prendre rendez-vous, le vaccin vient à eux. Dans un quartier populaire de Brest, ce sont les pompiers qui vaccinent. Une centaine d'habitants se sont présentés, ils n'ont pas tous les mêmes motivations. Certains auraient préféré ne pas se faire vacciner. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.