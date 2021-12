Vaccination : comment s’organise la priorité aux plus de 65 ans ?

Lundi soir, Françoise, 66 ans a entendu l'annonce gouvernementale à la télévision. Alors, elle s'est rendue ce mardi dans un centre de vaccination des Yvelines. Dans cette agglomération, nombreux sont les plus de 65 ans à s'être manifesté immédiatement auprès des élus. Alors, dès l'ouverture, le directeur du centre de vaccination s'est adapté. Ils ont ouvert une file d'attente dédiée spécifiquement aux personnes de plus de 65 ans qui viendraient sans rendez-vous. Pour les recevoir, une infirmière a été appelée en urgence et un box de vaccination a rouvert. À Hendaye, certains seniors se heurtent à une autre réalité. Dans ce centre, le personnel a refoulé, la mort dans l'âme, 37 patients prioritaires. 120 en tout sur le sud de la côte basque. Selon Julien, un infirmier du centre, ils n'ont ni le matériel ni les capacités à vacciner ces personnes. Le personnel regrette d'avoir appris la nouvelle comme le grand public à la télévision. Dans ce centre d'Hendaye, il faudra sans doute attendre une semaine pour pouvoir vacciner les plus de 65 ans sans rendez-vous. T F1 | Reportage S. Millanvoye, S. Deperrois, J. Gardet