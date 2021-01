Vaccination contre la Covid-19 : pourquoi la méthode israélienne fonctionne ?

Israël compte 300 grands centres de vaccination contre le coronavirus. Ce lundi 4 janvier, une file d'attente était visible devant celui de Tel Aviv. On y retrouvait différents âges et profils. Ces centres sont ouverts tous les jours de la semaine, parfois jusqu'à 22h. Le pays dispose également de versions drive-in de ces dispositifs pour se faire vacciner en voiture. L'objectif d'Israël est d'aller vite et de toucher un maximum d'habitants en un temps-record. Il faut dire que dans ce pays, la population est largement favorable au vaccin. Il y a donc moins de débats qu'en France. Autre explication pour comprendre la méthode israélienne, le pays a précommandé des millions de doses de vaccin dès le mois de juin 2020, quitte à payer plus cher que d'autres États pour être servi plus vite. Il y a aussi un enjeu politique derrière toute la campagne de vaccination. En effet, le Premier ministre Benyamin Netanyahou est en campagne électorale. Il est venu lui-même devant les caméras féliciter le millionième citoyen vacciné. Histoire d'oublier les critiques virulentes contre le gouvernement au début de la pandémie. Ce fut aussi l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui 150 mille Israéliens se font vacciner tous les jours.