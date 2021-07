Vaccination contre le Covid-19 : comment expliquer le rebond des rendez-vous ?

Dans le centre de la station balnéaire de Soulac-sur-Mer, des saisonniers et des vacanciers ont sauté le pas. Si l'on regarde le nombre de rendez-vous, les chiffres augmentent depuis une dizaine de jours déjà. Plus 40% en une semaine. Tout d'abord, la possibilité de choisir le lieu de sa deuxième injection explique cet élan. Pauline Gateau, responsable du centre de vaccination de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), le confirme. Elle nous explique que ça fait une semaine qu'on constate que le nombre de rendez-vous de première injection augmente progressivement sur le centre de vaccination de la commune, depuis l'annonce du gouvernement de la possibilité de prendre rendez-vous de secondes injections sur son lieu de villégiature. L'autre explication, c'est le message des autorités qui appellent à une vaccination massive pour éviter une quatrième vague, ainsi que la crainte de ne plus pouvoir participer à certains événements. Il est difficile de savoir si ce sursaut va perdurer dans le temps. Le gouvernement, lui, maintient son objectif de 40 millions de primo injections à la fin août.