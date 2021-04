Vaccination contre le Covid-19 : des places disponibles partout

Ce mardi, une file d'attente inattendue s'est formée devant un centre de vaccination parisien, car trois mille créneaux y étaient ouverts d'un seul coup, et pas seulement pour les plus de 55 ans. Ce phénomène n'est pas seulement parisien. En quelques secondes de navigation sur Internet, nous le constatons. Au total, près de 230 000 rendez-vous étaient disponibles sur toute la France aujourd'hui, essentiellement dans les métropoles. Pour les plateformes qui les mettent en ligne, l'explication est simple. Nous avons reçu environ quatre millions de doses de Pfizer et de Moderna il y a quelques jours. Cet afflux de doses semble se traduire par une augmentation de créneaux de réservation pour accéder à la vaccination. Par exemple, plus de sept mille doses étaient disponibles aujourd'hui au stade de France. Sur place, nous avons croisé des personnes qui n'imaginaient pas venir se faire vacciner. Nous les avons retrouvées avec leur précieux certificat de vaccination. Elles avaient l'âge requis pour en bénéficier. Par contre, d'autres ont tenté leur chance en vain. Et pour cause, 4,3 millions de personnes éligibles à la vaccination n'ont toujours pas pris rendez-vous. Et elles restent la priorité des autorités.