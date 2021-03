Vaccination contre le Covid-19 : immuniser les personnes non-prioritaires pour ne pas gaspiller les doses

À Paris, nos journalistes ont rencontré un patient qui a pu profiter d'un désistement de dernière minute. Ce dernier a 59 ans et il est en bonne santé. Cet enseignant ne fait pas partie du public prioritaire à la vaccination, mais pour remplir tous ses créneaux, sa généraliste a décidé d'élargir les critères. Ainsi, sur les douze doses reçues cette semaine, cinq seront injectées à des patients considérés comme non-éligibles. Cette pratique est tout à fait légale, la consigne du gouvernement étant de ne surtout pas jeter de dose. Dans une pharmacie de Paris, visitée par nos reporters, on appelle des patients du quartier à la moindre annulation. Au total, 150 personnes de tout âge se sont inscrites sur la liste d'attente de cette officine. Et certains ont pu bénéficier d'une injection inattendue. Ne surtout pas gâcher les flacons. On applique cette règle aussi dans les centres de vaccination. À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) par exemple, il reste souvent quelques doses qui n'ont pas trouvé preneurs en fin de journée. Ainsi, les infirmières appellent des candidats qui n'avaient pas pu obtenir des rendez-vous. Ces nouveaux vaccinés s'estiment chanceux et les soignants sont soulagés de vider chaque flacon jusqu'à la dernière goutte.