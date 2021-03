Vaccination contre le Covid-19 : l’assurance-maladie vient au secours des plus de 75 ans toujours sans rendez-vous

À 83 ans, Henri Beacco n'est pas encore vacciné. Chaque jour, ce retraité appelle son pharmacien pour savoir quand il pourra recevoir sa première dose. À part son pharmacien, il ne sait plus vers qui se tourner. Comme lui, 2 732 800 de personnes de plus de 75 ans n'ont toujours pas été vaccinées dans l'Hexagone. Cela représente 42,7% de cette catégorie de population. Pour accélérer la vaccination, l'assurance-maladie a mis en place depuis samedi un dispositif téléphonique au niveau national pour proposer un rendez-vous à ces seniors. En Seine-Saint-Denis, l'opération est menée depuis plusieurs semaines. En tout, 6 000 personnes de plus de 75 ans ont été vaccinées grâce à ce dispositif. L'objectif était de n'oublier personne. Pour cela, Aurélie Combas-Richard, directrice générale de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, nous explique que la campagne d'appel se fait en deux temps. Le premier vise tous ceux qui se débrouillaient déjà pour trouver un rendez-vous de vaccination. Et le deuxième cherche ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Pour ce faire, les organismes disposent d'un fichier répertoriant toutes les personnes non vaccinées de plus de 75 ans. Il reste à rassurer les patients. En outre, les appels se poursuivront au rythme des livraisons de doses. Mercredi, un numéro coupe-file sera mis en place, une autre solution pour trouver un rendez-vous.