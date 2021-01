Vaccination contre le Covid-19 : le casse-tête des rendez-vous

La vaccination contre le Covid-19 est l'épilogue d'un parcours du combattant pour tous ceux qui parviennent à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Pour les plus de 75 ans, il est difficile, voire impossible d'obtenir un créneau depuis plusieurs jours. À Saint-Denis par exemple, le planning est plein pour les trois semaines à venir. Là-bas, les doses reçues permettent de vacciner 25 personnes par jour seulement. Dans les petits centres comme dans les grands, la même difficulté pour obtenir un précieux créneau est constatée. À Lyon, la mairie a mis un stade à la disposition des autorités sanitaires. La demande est forte. Le numéro vert dédié y est saturé. Ce lundi, 550 personnes ont pu être vaccinées dans ce centre. À Grenoble, près de 600 doses ont été administrées depuis ce lundi matin. Et souvent, les mêmes questions sont posées par les vaccinés, notamment pour savoir dans combien de temps ils seront immunisés, s'ils auront mal à cause du vaccin, ou encore ce qu'ils doivent faire après. À Orly, les 1 500 créneaux proposés ont été attribués en moins de 24 heures. Les prochains rendez-vous sont désormais renvoyés au début du mois de mars.