Vaccination contre le Covid-19 : les plus de 75 ans concernés avant fin janvier

Faire des courses sur le marché, c'est devenu l'unique sortie pour de nombreuses personnes âgées depuis dix mois, car elles veulent éviter toute contamination en dehors de chez elles. Mais depuis ce matin, l'espoir renaît chez les plus de 75 ans qui ne vivent pas dans les Ehpad. Ils pourront se faire vacciner avant la fin janvier, soit un à deux mois plus tôt que prévu. À Marseille, treize mille doses sont arrivées ce mardi 5 janvier. Pour le moment, elles sont réservées au personnel soignant dans les hôpitaux et les résidents des Ehpad. D'ici quelques jours, les personnes de plus de 75 ans pourront s'inscrire dans un fichier sur Internet ou par téléphone pour programmer leur vaccination. La campagne s'accélère, mais certains Marseillais s'interrogent. Et les réponses, le docteur Rémy Sebbah peut en apporter. Ce médecin généraliste est prêt à vacciner ses patients quand il recevra les doses, mais avant, il veut pouvoir dialoguer avec eux. Cinq millions de Français sont concernés par cette possibilité de vaccination avant la fin du mois, toujours sur la base du volontariat.