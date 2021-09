Vaccination contre le Covid-19 : où en sont les soignants ?

Dans notre pays, 12% des professionnels des hôpitaux ne sont pas encore vaccinés. Dès mercredi prochain, ils ne pourront plus exercer et leur salaire sera suspendu. Ce sera le cas d'une infirmière intérimaire interrogée par l'une de nos équipes. Elle refuse toujours la vaccination, quitte à alourdir la charge de travail de ses collègues. Manquer de bras, voilà exactement la crainte de Cédric Lussiez, le directeur du Groupe hospitalier Nord-Essonne, car 200 soignants ne sont pas vaccinés. Selon le responsable, cela représente une trentaine de lits qui ne seront pas rouverts au 15 septembre. Et un certain nombre de soins vont éventuellement être reportés. Ceci dit, la direction est optimiste. Selon elle, une centaine de soignants supplémentaires sera vaccinée la semaine prochaine. À Meaux, entre deux consultations, la docteure Hélène Nkere Ndam, médecin au Grand Hôpital de l'Est Francilien, s'est échappée de son service pour se faire vacciner sur le parking de son hôpital. Cette cancérologue a attendu la dernière minute pour recevoir son injection. Comme elle, plus de 300 soignants de l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne) ont profité d'un vaccibus sans rendez-vous.