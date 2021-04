Vaccination contre le Covid-19 : peut-on élargir les critères et vacciner tout le monde ?

Pour faire face à la demande de personnes de moins de 50 ans qui veulent se faire vacciner, le rythme des livraisons de vaccins va encore s'accélérer au mois de mai. Ainsi, 16,7 millions de vaccins, en majorité des Pfizer, vont être livrés le mois prochain. Résultat, le nombre de vaccinations quotidiennes devrait passer de 450 000 à 600 000 à la mi-mai. Pour ce qui est du changement des critères d'éligibilité à la vaccination, le gouvernement dit réfléchir à un élargissement des publics pouvant se faire vacciner. Parmi les pistes évoquées par Emmanuel Macron figure l'ouverture aux personnes en surpoids de moins de 55 ans. Le chef de l'Etat envisage également d'ouvrir des créneaux de vaccination sans rendez-vous à certaines heures de la journée. Mais pour l'instant, il est hors de question d'ouvrir la vaccination à tout le monde. Pour rappel, le vaccin a pour premier objectif de prévenir les formes graves du Covid pour les personnes les plus fragiles. Ouvrir la vaccination à un public plus large permet aussi de limiter la transmission du virus. Dans notre pays, si on s'en tient au calendrier actuel, c'est à la mi-juin que tous les adultes pourront se faire vacciner.