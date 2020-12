Vaccination contre le Covid-19 : que recommande la Haute autorité de santé ?

La vaccination commencera au mieux entre fin décembre et début janvier, dès le feu vert des autorités sanitaires. Le nombre de doses disponibles sera limité au départ. Les personnes âgées résidant en Ehpad seront vaccinées en priorité. L'objectif est de protéger les plus vulnérables, mais aussi ceux qui s'en occupent. Ainsi, les personnels des Ephad ayant un facteur de risque seront aussi prioritaires. Pour cette vaccination, les Français seront libres de choisir. Pour se faire vacciner en priorité, il faudra remplir certains critères. Après les Ephad, les personnes de plus de 75 ans pourront accéder au vaccin, suivies des plus de 65 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans ayant des facteurs de risque. Viendront ensuite les plus de 50 ans, l'ensemble des soignants et les personnes travaillant dans les secteurs indispensables du pays. Cet ordre de vaccination pourra évoluer selon la disponibilité des vaccins. Pour ce qui est des risques, Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé, fait comprendre qu'aucun problème n'a été repéré avec les vaccins qui seront les premiers arrivés. Pour les enfants, la Haute autorité de santé recommande la vaccination à partir de 18 ans, parce que les enfants n'ont pas été inclus dans les différents essais cliniques. Le pédiatre et infectiologue Robert Cohen explique aussi que "les enfants sont moins souvent contaminés et moins souvent contaminant". Ils font également moins de forme grave du Covid.