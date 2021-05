Vaccination contre le Covid : des rendez-vous disponibles pour les plus de 18 ans

Concrètement, les Français de 18 ans et plus peuvent réserver un créneau en ligne pour le jour même ou pour le lendemain. Pour ce faire, ils peuvent aller sur le site de Doctolib, cliquer sur "prendre rendez-vous", indiquer le nom de leur ville et sélectionner la case "Personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir" prévue pour le "Public non prioritaire". Chaque jour, environ 20 000 places de dernières minutes seront disponibles. Cela représente une infime part des plus de 300 000 rendez-vous quotidiens. D'autant plus qu'ils seront concentrés dans une cinquantaine de centres dans l'Hexagone, bien souvent dans les grandes villes. Ce dispositif est une très bonne nouvelle pour écouler. Preuve en est, ce matin, dans un centre de vaccination à Montélimar, plus de flacons que prévu ont été reçus. Mais les créneaux ont été plus faciles à remplir grâce aux jeunes. Les publics prioritaires, eux, sont encore loin d'être tous vaccinés. Plus de dix millions de Français de 50 ans et plus n'ont pas encore de rendez-vous.