Vaccination contre le Covid : mode d’emploi

Depuis quelques jours, un pharmacien constate que les candidats à la vaccination contre le covid sont un peu plus moins nombreux. “C’est vraiment lié à la recrudescence, c’est important de faire le rappel quand on a notre âge", explique une dame. Jusqu’ici, la campagne vaccinale, ouverte au début d'octobre, a démarré doucement. Seuls 21% des plus de 80 ans sont à jour de leur vaccination, et 37% des plus de 60 ans. Qui peut se faire vacciner ? En priorité, ce sont toutes les personnes de plus de 60 ans, les immunodéprimés, les femmes enceintes et les professionnels de santé. Quand faut-il se faire vacciner ? Il n’est jamais trop tard, même pour ceux qui ont tardé. Pour les doses de rappel, il faut respecter un délai de trois mois après la dernière injection ou infection pour les plus de 80 ans, et de six mois pour tous les autres. Quelle est l'efficacité de cette nouvelle dose ? Les plus fragiles bénéficient de nouvelles vaccinations adaptées au variant omicron. L'injection est réalisable le même jour que le vaccin contre la grippe. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Maviert