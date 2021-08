Vaccination contre le Covid : que disent les chiffres ?

Le 14 juillet 2021, le centre de vaccination de la Défense Arena à Nanterre voyait la foule des grands jours. Cet après-midi, le même endroit était désert. Nous sommes pourtant dans l'un des plus grands centres de vaccination d'Île-de-France, mais les candidats aux vaccins y vont souvent à contre-coeur. Ainsi, le centre est passé de 4 000 injections en mi-juillet à 2 000 en moyenne aujourd'hui. Comme l'explique Alexandre Agogue, directeur du centre de vaccination Paris la Défense Arena à Nanterre, un gros rush a été constaté dans les centres de vaccination après l'annonce d'Emmanuel Macron. Le centre a été jusqu'au maximum de sa capacité pendant une semaine et demie. Par contre, depuis la semaine dernière, on sent clairement que les gens sont partis en vacances. Ce phénomène se vérifie dans toute la France. Une hausse marquée de la vaccination entre le 12 juillet, jour de l'allocution d'Emmanuel Macron, et le 21 juillet. Un pic record de 690 000 doses injectées a été enregistré, contre 485 000 en moyenne aujourd'hui. À ce rythme, selon Thomas Devlaeminck, responsable du site Vitemadose.covidtracker.fr, "si on suit la courbe actuelle de la vaccination, on pourrait s'approcher des 51 millions à la fin du mois d'août" a-t-il précisé. Ce soir, plus de 45 millions de Français ont déjà reçu au moins une injection, soit 67,6% de la population totale. Ce qui nous classe neuvième de l'Union européenne. En un mois, la France est passée devant l'Italie et l'Allemagne.