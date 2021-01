Vaccination : de plus en plus de demandes de rendez-vous

Le vaccin Moderna va être distribué non pas au prorata de la population de chaque région, mais là où le virus circule le plus, en Auvergne-Rhône-Alpes, au Paca et dans le Grand-Est. Au sein d'une clinique sise à Nancy, on vaccine toutes les cinq minutes. Les doses sont, pour l'instant, réservées aux soignants de plus de 50 ans. Dans deux jours, d'autres lieux de vaccination seront ouverts pour le grand public à partir de 75 ans. Les équipes se préparent, la cadence sera soutenue. Pour avoir accès au vaccin, il faut avoir plus de 75 ans et prendre rendez-vous. Dans la métropole de Nancy, 20 000 personnes sont concernées. Depuis ce lundi matin, les appels n'arrêtent pas. Neuf centres de vaccination seront ouverts un peu partout dans l'agglomération nancéienne. Il faudra patienter davantage pour ceux qui n'ont pas encore 75 ans. À Nancy, les services de réanimation sont sous tension. Les personnes hospitalisées ont moins de 75 ans, en moyenne. Les soignants appellent à élargir et accélérer les vaccinations.