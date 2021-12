Vaccination des 5-11 ans : les parents et les enfants sont-ils au rendez-vous ?

Victoire, 10 ans, fait partie des tout premiers enfants en bonne santé vaccinés contre le Covid. Elle en avait envie et sa maman triplement vaccinée ne s'y est pas opposé. “Je pense sincèrement que c'est le meilleur moyen de passer un jour à autre chose et de retrouver la liberté de voyager”. Dans ce centre, tous les parents ne sont pas de cet avis même s'ils sont venus pour leur dose de rappel. “Mes enfants sont en bonne santé, donc pour moi, ils ne présentent pas de risques”. “Je n’ai pas assez de recul pour l'instant. Non, ce n'est pas envisagé”. Qu'en est-il des données scientifiques ? Aux États-Unis, sur 7 millions d'enfants vaccinés, seuls 8 cas de myocardites, des inflammations cardiaques, ont été confirmés. Tous guéri depuis lors. Pour ce pédiatre qui étudie la protection du vaccin chez les plus jeunes, ces données sont sans appel. “L'ordre de grandeur entre sur la balance bénéfice-risque entre le fait d'être vacciné et les risques de la vaccination, on a 100 fois plus de bénéfices à se faire vacciner qu'à ne pas se faire vacciner”. Chez les enfants, les formes sévères du Covid sont très rares. Sur 3 000 malades en soins critiques aujourd'hui, une trentaine en moins de 10 ans. Mais même sans gravité, la maladie peut avoir des conséquences à long terme. Cette médecin l’observe déjà en consultation. “On voit ces très jeunes arrivés, des enfants qui ont une fatigue chronique, qui sont déscolarisés, qui n'ont plus la capacité d'entretenir et des relations sociales avec leur père et de suivre une scolarité. Je pense que ça va prendre en considération quand même”. Depuis ce matin, 6 millions d'enfants sont éligibles à la vaccination. TF1 | Reportage M. Verron, C. Souhaut, A. Malawaud, J. Clouzeau, J. Sagot, F. Dufour, P. Cristina, S. Vignon, E. Jarlot