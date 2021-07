Vaccination des adolescents : qu’en pensent les premiers concernés ?

Dans un centre de vaccination à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, une entrée est réservée spécialement aux adolescents. Environ 350 mineurs se présentent dans ce lieu tous les jours. Jessica et Enzo ont 13 et 17 ans et ils souhaitent se faire vacciner sans attendre. Si les adolescents sont nombreux aujourd'hui à franchir le cap, chacun a sa motivation. Leur objectif aussi est de protéger leurs entourages. Depuis l'ouverture de la vaccination aux 12-17 ans mi-juin, plus de 31% d'entre eux ont reçu la première dose. Un rythme qui pourrait s'accélérer encore avec des conditions assouplies. Cela parce que la vaccination des jeunes reste une priorité. En effet, les plus de 16 ans devraient bientôt être exemptés d'autorisation parentale. Dans l'Hexagone, 60% de la population a déjà reçu au moins une dose. Il reste encore à vacciner 20% de population pour se rapprocher de l'immunité collective. Pour les enfants de moins de 12 ans, aucun vaccin n'est, à ce jour, validé par les autorités sanitaires européennes.