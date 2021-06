Vaccination des ados : des conditions strictes à respecter

Dans la commune de Garches, des adolescents se sont directement rendus au centre de vaccination. Manon, treize ans, a reçu sa première injection. "Comme ça, je pourrais partir à l'étranger cet été. Et puis, comme ça, c'est fait. On n'a pas à se soucier, on peut aller voir nos grands-parents tranquillement", s'est-elle exprimée. Officiellement, la campagne de vaccination des plus de douze ans débutera mardi prochain. Dans la commune, on a pris un peu d'avance face à la forte demande et par crainte de perdre des doses. En une seule journée, 132 mineurs âgés de douze à 17 ans ont été vaccinés. Ils étaient tous accompagnés d'un parent. Cette présente est-elle obligatoire ? Faute de recommandation édictée par le ministère de la Santé, chaque centre applique ses propres règles. Au centre de vaccination de Garches, la présence d'un parent est obligatoire. Mais aussi, une autorisation signée des deux parents est demandée. Le centre de Saint-Jean-en-Royans, lui, a vacciné 85 adolescents ces derniers jours, se basant parfois sur le consentement d'un seul parent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.