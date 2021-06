Vaccination des ados : qu’en pensent les principaux intéressés ?

Un vaccin entre deux révisions. Margaux passe le bac de philosophie jeudi. À 17 ans, sa première dose, elle l'a fait surtout pour ses études. "Je rentre à la fac, donc imaginer une rentrée à distance, ce n'est pas le meilleur des scénarios qui soit", dit-elle. Comme tous les moins de 18 ans, elle a dû se munir d'une attestation signée par ses deux parents et être accompagnée de l'un d'entre eux. Avant chaque piqûre, un médecin vérifie le consentement des adolescents. Ignés et Victor sont frères et sœurs et sur la même longueur d'onde. La vaccination leur permet de se retrouver en famille sans danger. Après l'Allemagne, l'Italie ou les États-Unis, depuis aujourd'hui, c'est au tour des adolescents français d'avoir accès à la vaccination. Ceux que nous avons rencontrés en région parisienne nous disent tous vouloir prendre rendez-vous rapidement."Pour avoir une vie un peu plus normale. C'est important pour partir, par exemple, en Espagne", note un lycéen. Les adolescents développent rarement de formes graves du covid. Alors, si Catarina, 11 ans, veut se faire vacciner, c'est pour protéger ses proches. Je fais plaisir à ma mère, parce que c'est quand même une personne à risque. Je sors souvent de chez moi quand je n'ai pas le droit. Ma mère croit souvent que je ne porte pas mon masque, donc pour la rassurer, ça serait bien que j'aie la vaccination", explique-t-elle. Cinq millions de jeunes de 12 à 17 ans sont concernés par cette ouverture à la vaccination.