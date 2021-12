Vaccination des enfants : une stratégie efficace contre l’épidémie ?

Faut-il vacciner les enfants dès cinq ans ? Est-il utile de vacciner les enfants ? Ces questions suscitent le débat. Selon le Pr Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital Pitié Salpêtrière de Paris, les enfants jouent un rôle sur la circulation du Covid. Et on sait qu'il circule fortement chez cette population puisqu'on a des taux d'incidence extrêmement élevés. C'est un élément supplémentaire pour diminuer la circulation du virus et arriver peut-être à l'immunité collective. Pour les enfants, l'intérêt du vaccin contre le virus est moins marqué. Ils ont 25 fois moins de risque de développer une forme grave de la maladie. Et seuls trois enfants sont décédés du Covid depuis le début de la pandémie. Il s'agit donc d'évaluer le rapport entre bénéfice et risque. Aux Etats-Unis par exemple, quatre millions d'enfants sont déjà vaccinés. La Dr Milagros Ariza, pédiatre à Washington, a déjà réalisé deux cents injections. Elle nous explique qu'il est demandé aux parents d'appeler les médecins s'il y a des effets secondaires inquiétants. Et ils n'ont reçu aucun signalement. Mais pour évaluer le risque de péricardite ou de myocardite notamment, il faut attendre les données de pharmacovigilance sur plusieurs dizaines de milliers d'enfants américains. En outre, des parents espèrent presque que les enfants vaccinés se voient attribuer également un pass sanitaire. Ils pensent que cela facilitera leur emploi du temps. Cependant, selon le ministère de la Santé, le pass sanitaire version enfant n'est pas à l'ordre du jour. T F1 | Reportage J. Devambez, M. Brossard, F. Maillard et J. Corbillon.