Vaccination des plus de 55 ans : les doses sont-elles au rendez-vous ?

L'homme de 57 ans que nous avons interrogé est l'un des premiers à bénéficier de l'élargissement de la vaccination. aucune comorbidité, il fait partie des nouveaux éligibles. "J'ai entendu hier à la radio l'annonce du ministre et je me suis connecté, j'ai essayé plusieurs fois et un créneau s'est libéré. J'attendais ça avec impatience évidemment", confie-t-il. Il a eu de la chance. "Ceux qui se présentent, ce sont ceux qui profitent d'annulation, de gens qui ont décalé ou qui ont eu d'autres vaccinations ailleurs (...) Notre liste reste très pleine", explique le Dr Gérard Bauer, médecin membre de "SOS médecins". Les plus de 55 ans, quel que soit leur état de santé, peuvent se faire vacciner chez le médecin et à la pharmacie avec le sérum AstraZeneca ou le nouveau Johnson & Johnson à partir de la semaine prochaine. La situation est contrastée. Dans un centre médical de la région parisienne, le téléphone n'arrête pas de sonner. Cependant, les vaccins ne seraient pas livrés de manière continue. Le Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, confirme. "La semaine prochaine, on va disposer exactement de dix doses. Avant d'appeler les plus de 55 ans, il va falloir vacciner ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas encore été vaccinés", déclare-t-il.