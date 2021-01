Vaccination des plus de 75 ans contre le Covid-19 : les demandes de rendez-vous affluent

Jean Castex l'a affirmé ce jeudi soir, la vaccination est désormais la priorité des priorités. Et après un démarrage très poussif, le nombre de personnes vaccinées augmente rapidement, 318 000 à ce jour. Au Palais des festivals de Cannes, le centre de vaccination installé par la ville n'a pas désempli de la journée. Deux cents personnes de plus de 75 ans ont pu être vaccinées ce jeudi contre une cinquantaine mercredi. Le carnet de rendez-vous géré par la ville s'est vite rempli. Ailleurs en France, la vaccination des plus de 75 ans démarrera lundi, à condition d'avoir pris rendez-vous sur le site www.sante.fr. Et ce jeudi matin, ils étaient huit mille chaque seconde à tenter de se connecter, alors que la prise de rendez-vous ne sera possible que vendredi matin à 8h. L'autre possibilité consiste à prendre rendez-vous en appelant le numéro vert 0 800 009 110. D'ici lundi, plus de 700 centres de vaccination seront ouverts sur tout le territoire. Dans un premier temps, vous ne pourrez pas vous faire vacciner chez votre médecin ni chez votre pharmacien. Pourtant, ils se tiennent prêts. D'autant que ce sont 6,4 millions de Français qui sont invités à se faire vacciner dès lundi. Et pour cause, en plus des seniors, la vaccination est élargie aux patients souffrant de cancer ou encore d'insuffisance rénale, à condition de présenter une ordonnance.