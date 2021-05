Vaccination en entreprise : pourquoi est-ce si lent ?

C'est une aubaine pour ces salariés de Lactalys. Leur employeur organise une campagne de vaccination au siège du groupe à Laval, et tous les créneaux sont remplis. Mais pour cela, l'entreprise a acheté des refrigérateurs, mobilisé des locaux, et sept membres de son personnel, il faut avoir les moyens. Pour les petites et moyennes entreprise, c'est plus difficile. Ce directeur d'agence intérimaire n'arrive pas à trouver des vaccins pour ses salariés, pourtant exposés au virus. Comme beaucoup, il passe par un centre de service de santé au travail, mais ceux-là font face à de nombreux défis : la méfiance vis-à-vis de certains vaccins, et parfois le manque de doses. Sur les 16 millions de doses déjà injectées aux Français, seules 56 000 injections ont été réalisées au sein des services de santé au travail.