Vaccination en pharmacie dès la mi-mars : ce que ça va changer

Jusqu'à présent, Yorick Berger a réceptionné les vaccins pour les médecins. Mais à partir du 15 mars, ce pharmacien pourra vacciner lui-même sa patientèle. Il n'y aura pas besoin de prescription. "Les pharmacies sont prêtes. Maintenant, il faut avoir les vaccins aussi. Il faut qu'on sache qui vacciner en priorité ? Comment ? Le décret va sortir. Mais d'un point de vue administratif, c'est toujours un peu plus long", précise-t-il. Le gouvernement promet que le rythme va s'accélérer. Des livraisons massives sont attendues ce mois-ci : 4 millions de doses pour Pfizer, 0,9 million pour Moderna et 4,8 millions pour AstraZeneca. Au total, près de 10 millions de vaccins supplémentaires en mars, deux fois plus qu'en février. Hubert Olivier, président d'OCP, grossiste chargé d'alimenter les officines, se dit prêt. À ce jour, plus de trois millions de personnes ont reçu une première dose, soit 4,7% de la population. L'objectif du gouvernement est désormais de vacciner dix millions de personnes mi-avril, vingt au mois de mai et trente millions d'ici l'été. Pour cela, l'accès au vaccin va encore s'élargir. Les 50-74 ans sans comorbidité pourront bénéficier du vaccin à partir de la mi-avril. Olivier Véran va également inciter les soignants à davantage se faire vacciner. Les autorités comptent aussi sur les médecins généralistes pour monter en puissance. L'espoir se porte enfin sur l'arrivée de nouveaux vaccins. Celui de Janssen devrait recevoir l'aval de l'Agence européenne des médicaments jeudi prochain. L'Europe a également commencé ce jeudi les examens du vaccin russe Spoutnik V.