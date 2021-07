Vaccination : encore de nombreux Français à convaincre dans les catégories à risque

Des médecins travaillent sans relâche pour faire vacciner tous ses patients. Ils les a appelés un à un, parfois sans succès même chez les plus âgés ou les plus fragiles. C'est ce qui explique qu'au niveau national, l'objectif des 80% de vaccinés est dépassé pour les 70-79 ans. Mais c'est loin d'être le cas pour les plus de 80 ans. Et encore moins pour les plus de 60. Ce sont pourtant les seniors qui ont le plus de risque de développer des formes graves du Covid. Les personnes atteintes d'une pathologie à risque sont également à vacciner le plus vite possible. Elles ont eu accès au vaccin en février. Pourtant, aujourd'hui, 25% d'entre elles ne sont pas vaccinées. La situation est particulièrement préoccupante chez les personnes obèses. Moins d'une sur deux seulement est vaccinée. Alors, les associations lancent une campagne pour convaincre ceux qui hésitent. 47% des patients pris en charge en réanimation sont en surpoids. Cette catégorie de population serait menacée en cas de quatrième vague. En Grande-Bretagne où elle sévit déjà, les hospitalisations augmentent. Là-bas, 67% de la population a déjà reçu une première dose. En France, les primo-vaccinés sont à peine 51%. Il est donc urgent d'accélérer la vaccination pour éviter une nouvelle saturation des hôpitaux.