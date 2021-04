Vaccination : est-il possible d’aller plus vite ?

Les premiers vaccins Johnson & Johnson sont enfin arrivés dans les entrepôts des grossistes. Huit millions de doses devraient être livrées d'ici fin juin, indispensable pour tenir le calendrier prévu par le gouvernement : 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 mi-juin. Pour avril, l'objectif est presque rempli : 13,5 millions de Français sont vaccinés à ce jour. Mais pour mai et juin, il va falloir accélérer. Vacciner 281 000 personnes par jour, soit 20% de plus qu'actuellement. Pour cela, le gouvernement ouvre de nouveaux vaccinodromes, à Disneyland Paris ce week-end et dans des centres d'exposition partout en France. En théorie, il y aura assez de candidats à la vaccination. 11 millions de Français de plus de 55 ans sont éligibles, mais ne sont toujours pas vaccinés. Mais les médecins généralistes qui vaccinent avec AstraZeneca peinent parfois à trouver des volontaires. Le gouvernement prévoit d'élargir la vaccination aux plus jeunes. Vacciner les 50 ans et plus et les personnes obèses à partir de mi-mai et tous les adultes à partir du 5 juin.