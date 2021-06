Vaccination : faut-il l’imposer aux soignants ?

Dans cet Ehpad de Sartrouville (Yvelines), 94% des résidents sont vaccinés. "Pour le personnel, on a 75% des salariés vaccinés aujourd'hui. Ça a été compliqué au début. Les salariés sont un peu réticents parce qu'ils n'ont pas suffisamment de recul sur cette vaccination", explique Vanessa Rhino, directrice - Ehpad "Résidence mon repos". Parmi eux, Hélène Mendy, agent de service hospitalier, qui vient finalement de se faire vacciner. Et ce n'est pas un cas isolé. Au niveau national, 22% des soignants libéraux n'ont pas reçu d'injection. Ce chiffre monte à 36,5% pour le personnel travaillant dans les hôpitaux. Enfin, dans les Ehpad, ils sont plus de 44,7% à ne pas avoir sauté le pas. Pour le gouvernement, il faut accélérer le rythme. La vaccination pourrait même devenir obligatoire. C'est ce que préconise l'Académie de médecine depuis plusieurs mois. Est-ce possible pour les soignants ? Légalement, oui. C'est le cas notamment pour l'hépatite B. Mais certains professionnels en redoutent les conséquences. Rendre le vaccin obligatoire, le gouvernement prendra sa décision à la fin de l'été. D'ici là, il en appelle à la responsabilité des soignants.