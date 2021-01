Vaccination "grand public" : le mode d’emploi pour prendre rendez-vous

Dans moins d'une semaine, la campagne de vaccination entrera dans la phase "grand public". Pour l'instant, nous en sommes loin. Sur cette plateforme municipale de prise de rendez-vous pour les personnes âgées qui vivent chez elles, les appels pour se faire vacciner sont incessants. Le responsable de la plateforme téléphonique table sur 10 000 appels ce mardi. Quelques injections ont même été faites ce matin à Nancy. Une exception, car partout ailleurs en France, il faut attendre jeudi 14 janvier pour prendre rendez-vous. La vaccination démarrera le lundi 18. L'inscription est possible sur Internet, grâce au site mis en place par le gouvernement Santé.fr. Il suffit de se rendre sur le site. De cliquer sur le bouton. On va ensuite accéder à la liste de tous les centres de vaccination. Une fois que vous avez trouvé un centre proche de chez vous, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur le bouton prendre rendez-vous, nous explique Richard Kritter, directeur du développement chez Maiia. Cela ne sera pas toujours évident pour les personnes de plus de 75 ans. C'est pour cela que les proches doivent intervenir à ce niveau-là. Une bonne alternative, car la navigation sur Internet peut effrayer certains seniors. Un numéro de téléphone unique sera disponible jeudi pour prendre rendez-vous directement. Il sera connu demain soir. L'assurance maladie enverra également un courrier aux seniors pour les aider à s'y retrouver. Olivier Véran espère ainsi que les cinq millions de Français de plus de 75 ans qui le souhaitent auront été vaccinées début avril.