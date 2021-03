Vaccination : le coup d’accélérateur d’Emmanuel Macron

Jusqu'à présent, seul les plus fragiles, ceux qui souffraient d'une pathologie grave y avaient droit. Dès samedi, l'ensemble de la tranche 70 - 75 ans pourra se faire vacciner. En visite dans un centre de vaccination, le président de la République a donc décidé d'accélérer. Vacciner matin, midi et soir. "Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination", a déclaré Emmanuel Macron. "Et il n'y a pas de trêve. Il n'y en aura pas jusqu'au bout", poursuit-il. Le président de la République veut également que tous les plus de 75 ans puissent être vaccinés. Bien souvent, les personnes âgées ne parviennent pas à prendre rendez-vous, trop compliqué, trop long. Dès lundi prochain, l'assurance-maladie les appellera pour leur trouver un créneau. Le gouvernement réfléchit également à un numéro vert, sorte de coupe-file pour une prise de rendez-vous, plus rapide. Enfin, sur le nombre de doses, le nerf de la guerre, annonce d'un effort supplémentaire dans les régions les plus touchées. 50 000 doses de plus vont être envoyées en région parisienne ces deux prochaines semaines, 30 000 dans les Hauts-de-France, autour de 10 000 en Normandie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce centre de vaccination à Saint-Denis, 400 personnes sont sur liste d'attente. Celui du Stade de France ouvrira dès le 6 avril, car l'objectif est toujours le même : 10 millions de personnes vaccinés à la mi-avril, 30 millions à la mi-juin.