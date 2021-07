Vaccination : le rush dans les stations balnéaires

Chaque jour, c'est un travail difficile de fourmis. Cette équipe mobile de la Grande-Motte sensibilise les vacanciers à la vaccination. L'enjeu des autorités sanitaires est d'accélérer la campagne alors que l'épidémie gagne du terrain, surtout sur le littoral français. Le gouvernement promet cinq millions de rendez-vous supplémentaires dans les quinze jours. Ce centre dans l'Hérault a déjà accéléré la cadence en s'installant dans un plus grand espace. 500 personnes sont vaccinées chaque jour, et cela peut encore augmenter. Mais cela ne suffit pas. À Collioure où la population est multipliée par dix pendant l'été, il a fallu ouvrir un centre éphémère ce matin, et c'est sans rendez-vous. 350 personnes ont été vaccinées en une journée. L'enjeu est aussi d'aller vacciner les saisonniers au plus près de leur lieu de travail. Ici, c'est le rôle des pompiers. Angélique a sauté sur l'occasion. Elle est animatrice dans un camping. Dans le département de l'Hérault, les mesures sanitaires viennent d'être renforcées. Le taux d'incidence a franchi les 200 cas pour 100 000 habitants. La grande majorité des personnes contaminées ne sont pas vaccinées.