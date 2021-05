Vaccination : les centres font-ils le plein ce week-end ?

Deux centres sur trois étaient fermés en région parisienne. Alors, forcément, dans ceux qui avaient décidé d'ouvrir, c'était l'affluence. On enregistre peu d'annulations dans ce vaccinodrome mais ce jour férié constitue une aubaine pour ceux qui se sont inscrits. "J'attendais ce jour férié justement pour me faire vacciner parce qu'avec le travail, ce n'est pas toujours évident", évoque une femme. Maintenir les cadences malgré le pont de l'Ascension. Tel était le mot d'ordre du gouvernement. Alors, chaque centre s'est organisé. "Nous avons reçu suffisamment de doses pour pouvoir ouvrir cinq jours sur sept cette semaine, y compris ce jeudi qui est férié", précise Pauline Gateau, responsable du centre de vaccination Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Dans le vaccinodrome voisin, la file d'attente était impressionnante. Le centre a même reçu deux fois plus de doses que la semaine dernière. Pour les écouler, il a fallu trouver suffisamment de soignants même un jour férié. Va-t-on tenir les cadences, surtout après le record de mercredi où plus de 406 000 premières doses ont été injectées. Ce jeudi, environ 357 400 ont été administrées. C'est quand même deux à trois fois plus que dimanche dernier. La suite dans la vidéo ci-dessus.