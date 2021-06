Vaccination : les jeunes se pressent dans les centres

Depuis lundi, les Français de 18 à 49 ans peuvent se faire vacciner. C'est l'affluence dans le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour accueillir cette population plus jeune, des espaces de consultation sont désormais ouverts, les déplacements plus rapides. La cadence de vaccination devrait augmenter de 20 à 30 % avec ce nouveau public. "On a les vaccins, on a le personnel, on a une équipe qui fait entre 500 et 600 personnes. Infirmiers, médecins, administratifs, personnel de sécurité, donc tout est bien huilé aujourd'hui. Tout est prêt à accélérer encore un peu plus", assure Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines En se faisant vacciner aujourd'hui, leur seconde dose sera administrée aux alentours du 11 juillet, en pleine vacance estivale. Se faire vacciner à deux pas de la mer, loin de chez soi, ça devrait être possible. Noirmoutier s'y prépare. "On a déjà les inscriptions, pour une deuxième vaccination à Noirmoutier, de gens qui ont fait leurs premières vaccinations à Paris, à Nantes, bref dans des grandes villes de France", indique Dr Cyrille Vartanian, responsable du centre de vaccination Covid-19 à Barbâtre, Noirmoutier-en-l'île (Vendée). La demande est certes forte, mais pour l'instant, le nombre de dose reçu sur place n'augmente pas.