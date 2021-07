Vaccination obligatoire : comment réagissent les professionnels concernés ?

Depuis des semaines, ils attendaient que cette question soit tranchée. Les soignants et non soignants de la clinique de Valenciennes, que nous avons visitée, seront obligés de se faire vacciner d'ici le 15 septembre, comme partout en France. Les réactions sont mitigées. Si certains trouvent qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, d'autres estiment que "plein de gens sont au contact avec la population" et qu'il faudrait "obliger toute la population à se faire vacciner". La vaccination devient obligatoire pour tous les professionnels en contact avec des personnes âgées ou fragiles, notamment le personnel des Ehpad ou les sapeurs-pompiers. La nouvelle est plutôt bien accueillie dans une caserne lilloise. "Ceux qu'on appelle les antivax chez les pompiers, j'en côtoie très peu, peut-être une minorité. Par contre, des gens inquiets, ça peut arriver, mais ça reste une minorité quand on discute avec les collègues", a déclaré Dr Gérald Lorriaux. Certaines aides à domicile, également concernées par l'obligation vaccinale, admettent avoir des réticences. Mais elles doivent surtout répondre chaque jour aux craintes de leur patient. "Ils demandent à nos auxiliaires de vie si elles sont vaccinées. Dès l'instant que les intervenantes leur disent qu'elles sont vaccinées, ils sont en confiance", a expliqué Corinne Jay, responsable du secteur.