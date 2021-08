Vaccination obligatoire des soignants : déjà des sanctions

Benoît et Sandrina font de la résistance. Ce couple de soignants dans le nord de l'Hexagone refuse de se faire vacciner. La semaine dernière, lors d'un contrôle dans l'hôpital où il travaille, Benoît n'était pas non plus en mesure de présenter son pass sanitaire. Il refuse également de faire des tests PCR. Sa direction lui demande de régulariser sa situation. Mais lui préfère prendre 15 jours de congé. Dans un communiqué, l'hôpital d'Armentières assure faire de la pédagogie auprès des 300 salariés non vaccinés. Cela afin d'expliquer à tous les modalités du mise en œuvre du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Il précise bien qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre du personnel. Selon le ministère de la Santé, 15% du personnel dans les établissements de santé n'est pas vacciné. Ophélie, aide-soignante à la Clinique Saint-Omer, joue la montre. Elle recevra sa première injection à la dernière minute, le 14 septembre. À partir du 15 septembre, elle risque l'interdiction d'exercer et une suspension de salaire. Dans cet établissement, 95% des soignants ont sauté le pas. La direction, quant à elle, est optimiste. Selon elle, tout le personnel sera vacciné à la mi-septembre.