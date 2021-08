Vaccination, pass sanitaire... Macron s'exprime sur les réseaux sociaux

Derrière les murs du fort de Brégançon, un décor minimaliste ; fond blanc, drapeau tricolore et surtout ce tee-shirt noir. Tenue inédite pour une prise de parole du président. "J'ai décidé de répondre directement à vos questions, allez-y !", dit-il . La vidéo a été postée ce matin sur les deux réseaux sociaux préférés des ados TikTok et Instagram. Emmanuel Macron cible les jeunes, qui sont les plus réticents à accepter le pass sanitaire et le vaccin. "Si vous ne le faites pas simplement pour vous, faites-le pour vos proches. Faites-le pour les autres !". Des mots simples et des formules courtes. Ce soir, la troisième vidéo de la journée veut répondre aux doutes sur l'efficacité de la vaccination. "Le vaccin sauve des vies, le virus tue, c'est simple", explique le président. L'un de ses messages a déjà été vu plus de 500 000 fois. Cette communication tranche avec l'allocution très solennelle du 12 juillet où le président annonçait l'extension du pass sanitaire. Une mesure qui, selon plusieurs sondages, lui a fait perdre en popularité chez les jeunes.