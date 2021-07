Vaccination, pass sanitaire, test PCR : ce qu’il faut retenir du discours d’Emmanuel Macron

Les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et cliniques, maison de retraite ainsi que tous ceux en contact avec les plus fragiles vont tous désormais devoir se faire vacciner. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour le faire et s'exposeront à des sanctions dans le cas contraire. Emmanuel Macron a également annoncé l'administration d'une troisième dose dès septembre pour les plus fragiles et ceux déjà vaccinés en début d'année. Les annonces faites par le chef de l’État concernent également le pass sanitaire. Il va être étendu en deux temps, dès le 21 juillet aux lieux de loisir, les festivals, les parcs d'attractions et les cinémas. Et en début août, il faudra également être vacciné ou testé pour entrer dans un café ou un restaurant. Le pass sanitaire sera obligatoire aussi pour entrer dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou dans les transports. En outre, dès cet automne 2021, les PCR seront payants, sauf prescription médicale. L'idée est de vacciner plutôt que multiplier les tests. Par ailleurs, le président de la République n'écarte pas d'autres mesures si dans les départements le taux d'incidence dépasse les 200 cas et qu'il y a une forte pression hospitalière.