Vaccination pour tous : comment prendre rendez-vous ?

Dès vendredi 21 mai 2021, les professionnels les plus exposés au virus pourront réserver des créneaux disponibles à partir du 24 mai. Pour tous les autres, il faudra attendre le 31 mai et pas avant. Cela se fera en ligne ou par téléphone comme d'habitude. Cependant, il n'y aura plus de cases à cocher ni de public prioritaire. Les plateformes comme Doctolib ont prévu des moyens supplémentaires anticipant l'augmentation de prise de rendez-vous. En ce qui concerne le lieu de vaccination, tout le monde aura accès au vaccin à ARN, Pfizer et Moderna. Tous pourront donc être vaccinés en centre de vaccination, mais aussi auprès des médecins généralistes et des pharmaciens. Ces derniers recevront des doses de Moderna à partir de la semaine prochaine. Et pour la disponibilité de doses, la France devrait recevoir en juin un nombre record de vaccins. Plus de 32 millions de doses, dont près de 20 millions de Pfizer. C'est deux fois plus qu'au mois de mai, mais attention, avec des millions de Français éligibles supplémentaires, tout le monde ne pourra pas avoir rendez-vous dans l'immédiat.